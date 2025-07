Oasis inizia oggi la reunion di Noel e Liam Gallagher | Cardiff la prima tappa del tour di 41 concerti

È arrivato il momento tanto atteso: Noel e Liam Gallagher, i leggendari fratelli degli Oasis, tornano a condividere il palco nella prima tappa del loro grande tour mondiale a Cardiff. Dopo oltre un decennio di attesa, il Principality Stadium si prepara ad accogliere una reunion che promette di essere epica, con 41 concerti all'orizzonte. La musica torna a vivere, e il mondo è pronto a rivivere la magia degli Oasis.

Pace è fatta: Noel e Liam Gallagher sono pronti a tornare insieme sul palco allestito nel Principality Stadium di Cardiff. Alle 20.15 ora locale l'inizio del primo concerto della band dall'agosto del 2009. Prima dei fratelli Oasis si esibiranno Richard Ashcroft, frontman dei The Verve, e i Cast. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Oasis, inizia oggi la reunion di Noel e Liam Gallagher: Cardiff la prima tappa del tour di 41 concerti

Oasis Live '25 è ai blocchi di partenza. Domani, dopo sedici anni di separazione, Liam e Noel Gallagher si riuniranno sul palco del Principality Stadium di Cardiff

