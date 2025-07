Omar Zin sbranato dall’orso in Romania dubbi sulla dinamica | Quei video erano del giorno prima non era uno sprovveduto

La tragica vicenda di Omar Zin, sbranato da un orso in Romania, sta sollevando numerosi dubbi sulla dinamica dell’incidente. Secondo Sarah Foti, sindaca di Ferno, le versioni ufficiali romene differiscono da quanto finora si era creduto, lasciando spazio a interrogativi su cosa realmente sia accaduto. Un caso che scuote la comunità e invita a riflettere sulla complessità di questa tragedia inedita.

Ferno (Varese) – "Non era uno sprovveduto e la dinamica riferita dalle autorità romene alla famiglia è diversa da quella emersa sinora". Parole di Sarah Foti, sindaca di Ferno, il comune alle porte di Malpensa dove Omar 'Farnag' Zin, il 48enne ucciso da un orso in Romania, era nato e cresciuto e a cui era rimasto molto legato nonostante avesse vissuto per un breve periodo a Samarate e fosse attualmente residente a Lonate Pozzolo, sempre comuni dell'area di Malpensa, nel Basso Varesotto. Il sindaco Foti è in contatto con la sorella Barbara e il padre Paolo (la madre è morta di Covid durante la pandemia) e "stando a quanto è stato loro comunicato Omar era tornato indietro lungo la strada per fotografare un lago particolarmente spettacolare che sapeva trovarsi in quel punto".

Tragedia sulla Transfagar?an, una delle strade più suggestive della Romania, dove un motociclista lombardo ha perso la vita in modo drammatico.

