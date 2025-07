Trump ha detto a Zelensky che vuole ancora aiutare l’Ucraina a difendersi dalla Russia

In un colloquio acceso e costruttivo, Zelensky e Trump hanno discusso dell'intensificarsi degli attacchi russi e dell'impegno degli USA nel sostenere l'Ucraina. Trump ha ribadito la volontĂ di continuare ad aiutare Kiev, sottolineando l'importanza di forniture di armi fondamentali per la difesa aerea del Paese. La questione delle forniture, minacciate di essere sospese, resta al centro di un delicato equilibrio geopolitico che potrebbe influenzare il futuro della regione.

In una telefonata approfondita e costruttiva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno parlato dell’escalation degli attacchi russi e della necessitĂ di continuare a collaborare per difendere l’Ucraina. Sul tavolo ci sono infatti le forniture di armi per la difesa aerea di cui l’esercito di Kyjiv ha bisogno per la sua sopravvivenza, quelle che a inizio settimana Trump aveva minacciato di interrompere. Dopo l’inutile conversazione telefonica con il dittatore russo Vladimir Putin, il presidente americano sembra aver capito – almeno fino alla prossima giravolta – che la pace non può passare attraverso le concessioni a Mosca, ma solo attraverso il rafforzamento dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it