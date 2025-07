Gaza e Iran | la telefonata Putin – Trump

La recente sesta telefonata tra Trump e Putin, avvenuta ieri, rivela un tentativo strategico di coordinamento tra le due potenze, con focus su temi chiave come l’Ucraina e le sinergie economiche. Un segnale che, nonostante le divergenze, si cerca un confronto sui grandi dossier della politica internazionale, lasciando aperta la domanda: quali saranno le prossime mosse di Washington e Mosca in uno scenario globale in rapido mutamento?

Sesta telefonata tra Trump e Putin ieri, segno evidente che il presidente americano tenta di coordinarsi, giocando di sponda, col suo omologo russo per tentare di risolvere i temi più spinosi della politica estera Usa. I media hanno riferito come i due non siano ancora riusciti a trovare un punto di incontro sull’Ucraina e che hanno parlato di nuove sinergie economiche tra i rispettivi Paesi, trascurando il cenno più importante dei report ufficiali, cioè che hanno parlato della situazione del Medio oriente. E la tempistica segnala che era proprio il Medio oriente il focus della telefonata perché il mondo in queste ore è sospeso alla risposta che dovrebbe dare Hamas alla proposta di cessate il fuoco americana, accettata, per ora e obtorto collo, da Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza e Iran: la telefonata Putin – Trump

