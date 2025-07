Vende generatori difettosi a prezzi decuplicati smascherato truffatore in Valseriana

In Valseriana, un truffatore è stato smascherato dopo aver venduto generatori difettosi a prezzi decuplicati, ingannando due acquirenti con prodotti molto inferiori alle promesse. La brillante operazione dei Carabinieri di Clusone ha portato alla scoperta di un giro di vendita fraudolenta che metteva in pericolo chi cercava affidabilità. Un nuovo esempio di come la legge possa sconfiggere le truffe più insidiose, assicurando giustizia ai cittadini onesti.

Gandino. Avevano appena acquistato per 1.200 e 400 euro due generatori elettrici a benzina da un venditore ambulante, salvo accorgersi poco dopo che l’oggetto era malfunzionante e molto meno potente di quanto dichiarato. Da subito è apparso chiaro che si trattasse di una truffa ben congegnata. La denuncia dei due acquirenti ai carabinieri di Clusone ha fatto scattare le ricerche, estese in tutto il territorio della Compagnia con l’organizzazione di pattuglie per l’intercettazione del veicolo sospetto, una Citroen DS7 di colore chiaro. Le ricerche sono partite dalla dettagliata descrizione fornita dalle vittime ai militari della stazione di Gandino, che nel pomeriggio del 1° luglio hanno individuato l’auto con il conducente a bordo, bloccato per il controllo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Vende generatori difettosi a prezzi decuplicati, smascherato truffatore in Valseriana

