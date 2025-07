Innovazione accordo tra Atitech e CeSMA | un laboratorio congiunto per le attività di ricerca

L'innovativo accordo tra Atitech e CeSMA segna una svolta nel settore aeronautico, unendo competenze e risorse per spingere oltre i confini della ricerca e dell'innovazione. Con la creazione di un laboratorio congiunto dedicato alla sperimentazione e alla certificazione di metodologie avanzate, si apre una nuova era di sviluppo tecnologico e sostenibilità . Questo passo strategico promette di rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama aeronautico globale, confermando il nostro impegno verso il futuro.

Il Presidente di Atitech S.p.A., Gianni Lettieri, e il Direttore del CeSMA, Domenico Accardo,  hanno sottoscritto un contratto di consulenza tecnico-scientifica relativo allo sviluppo ed alla certificazione aeronautica di metodologie avanzate per la trasformazione dei velivoli. L’accordo prevede, tra i vari ambiti di collaborazione, la costituzione di un laboratorio congiunto finalizzato a incrementare le attivitĂ nei settori della ricerca e dell’innovazione di comune interesse. Il laboratorio congiunto avrĂ due sedi operative, una presso il complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, l’altra presso lo stabilimento di Capodichino Nord. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

