Ramen cotoletta alla milanese e spaghetti con meatball | a Palermo il bistrot controcorrente tutto al femminile da non perdere

A Palermo, il Bistrot Controcorrente si distingue come un’oasi di innovazione e autenticità al femminile, offrendo piatti che sorprendono e deliziano: ramen, cotoletta alla milanese, spaghetti con le meatball. Un luogo dove tradizione e creatività si incontrano, lontano dall’omologazione delle nuove insegne turistiche. Se desideri scoprire un angolo di gusto autentico e originale, questo è il posto da non perdere. Vieni a vivere un’esperienza culinaria unica nel cuore della città!

A Palermo non è certo difficile mangiare bene, la cultura gastronomica della città è così profondamente nel carattere e nella quotidianità dei suoi abitanti che è impossibile non sviluppare una vera ossessione per il buon cibo tipico. Lontano dall'omologazione delle numerose nuove insegne, in crescita soprattutto per ragioni turistiche, è un solido e divertente locale.

