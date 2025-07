Sangiuliano | Dopo il caso Boccia ho pensato al suicidio

Sangiuliano, dopo il clamore del caso Boccia, ha rivelato un lato inedito e vulnerabile di sé. In un'intervista al Foglio, l’ex ministro ha confessato quanto il peso mediatico lo abbia colpito profondamente, arrivando a pensare al suicidio. Ha spiegato come si sia sentito trasformato, costruendo una versione di sé diversa e spesso ingiusta. Ora, con coraggio, ha deciso di chiudere quel capitolo doloroso e guardare avanti.

In un’intervista rilasciata al Foglio, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha raccontato quanto il clamore attorno al caso che lo ha coinvolto lo abbia colpito a livello personale: «A un certo punto ho pensato al suicidio. Avevano costruito un’altra persona. Io leggevo cose su di me che non riconoscevo. Ero trasformato in una figura da abbattere. Tutto era usato contro di me. Tutto». Sangiuliano ha chiarito di voler chiudere definitivamente con la politica: «Anche se nella vita mai dire mai». Alla proposta di candidarsi alle Regionali in Campania ha risposto: «Me l’hanno chiesto ma ho rifiutato». 🔗 Leggi su Lettera43.it