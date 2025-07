Esplosione al distributore di via dei Gordiani a Roma | 45 feriti cinque gravi

Una doppia esplosione scuote Roma questa mattina in via dei Gordiani, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di 45 feriti, tra cui forze dell’ordine e soccorritori. La scena di caos e spavento ha coinvolto civili, poliziotti, vigili del fuoco e operatori sanitari, alcuni in condizioni gravi. È un episodio che mette in evidenza la vulnerabilità urbana e l’urgenza di misure di sicurezza più efficaci. Per aggiornamenti continui, iscriviti a DayItalianeWS.

È di 45 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di carburante in via dei Gordiani, a Roma. L'incidente ha coinvolto 24 civili, 11 agenti della polizia di Stato, 6 vigili del fuoco, 3 operatori del 118 e 1 carabiniere. Tra i feriti, almeno cinque versano in gravi condizioni, tra cui il gestore della pompa di benzina e un automobilista salvato dai carabinieri da un'auto in fiamme. Fortunatamente, nessuno dei ricoverati è attualmente in pericolo di vita.

