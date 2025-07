LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Norris precede Leclerc ed Hamilton nella FP2 Ferrari in salute

L’atmosfera al Gran Premio di Silverstone si infiamma: Norris domina la FP2 davanti a Leclerc e Hamilton, mentre Ferrari mostra segnali di crescita con una vettura più stabile. Gli appassionati sono pronti a vivere ogni istante in diretta, seguendo le evoluzioni in pista e i miglioramenti dei piloti. Prepariamoci a scoprire come si svilupperanno le sfide di questa emozionante sessione di prove libere, perché ogni secondo può fare la differenza nel mondiale di F1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 In Ferrari ci si prepara per la simulazione del passo gara. 17.40 Verstappen migliora e si porta in quinta posizione a 0.498 da Norris. 17.39 Si rilancia Max Verstappen per un time-attack! 17.38 Ferrari che ha trovato stabilità nel retrotreno, in questo modo i piloti impostano bene le curve. 17.36 Si migliora Leclerc con gomme usate soft ed è secondo a 0.222. Prestazioni confortanti per il monegasco. 17.34 Hamilton con gomme soft usate si porta in seconda posizione davanti a Leclerc a 0.301. 17.33 Vedremo se Hamilton si rilancerà per un nuovo tentativo con le gomme soft, o se si penserà direttamente alla simulazione del passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Norris precede Leclerc ed Hamilton nella FP2. Ferrari in salute

