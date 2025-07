Folle inseguimento da Rho a Milano | fuggitivo tenta di investire un agente e il collega spara con la pistola

Un inseguimento mozzafiato tra Rho e Milano ha scosso questa mattina le strade della città. Un automobilista, dopo aver superato i controlli, ha tentato di investire un agente, costringendo la polizia locale a rispondere con colpi di pistola. La scena, ricca di tensione e adrenalina, ha portato a un drammatico finale, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande sulla sicurezza sulle nostre strade. La vicenda si sta ancora chiarendo.

Milano – Un inseguimento ad alta velocità che si è concluso con alcuni colpi di pistola esplosi dalla polizia locale di Rho per fermare un automobilista che aveva tentato di investire un agente. È quanto accaduto questa mattina, intorno alle 8.30, quando una pattuglia rhodense stava controllando il traffico in via dei Fontanili. L’alt della polizia e la fuga. Tutto è iniziato quando una Citroen DS4 bianca ha superato la colonna di auto ferme al semaforo rosso, attraversando l’ incrocio ad alta velocità. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, che ha risposto accelerando ancora di più. È scattato immediatamente l’ inseguimento, proseguito lungo la tangenziale e poi verso l’area del carcere di Bollate, fino al quartiere milanese di Quarto Oggiaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it