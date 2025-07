Traffico Lazio del 04-07-2025 ore 17 | 30

Se vi state preparando a spostarvi nel Lazio oggi pomeriggio, ecco le ultime novità sulla viabilità a Roma. Tra deviazioni e chiusure temporanee, è fondamentale pianificare con attenzione i vostri percorsi. Roma Infomobilità, in collaborazione con Luce Verde e Roma Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale per garantirvi un viaggio più sereno. Scoprite cosa aspettarvi e come evitarvi disagi lungo il percorso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al Prenestino per le previsione del distributore di carburante di via dei Gordiani resta chiuso il tratto tra via Casilina e via Labico chiuso anche il tratto di viale Romolo Lombardi all'altezza di Viale della Primavera riaperto il tratto della via Casilina da Viale Palmiro Togliatti in direzione del centro città è tornato nell'area di Colle Oppio l'appuntamento con il rally di Roma Capitale giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione le autovetture tra le 16:30 e le 17:30 raggiungeranno via degli Annibaldi percorrendo via della Greca a via del Circo Massimo via di San Gregorio via Celio vibenna via Labicana via Lanza e via Cavour alle 18 l'apertura ufficiale della manifestazione e alle 20 lo Start della prova speciale Colosseo partenza da via degli Annibaldi con snodo lungo Nicola Salvi via delle Terme di Tito viale del Monte Oppio inversione di marcia all'incrocio con via delle Terme di Traiano e arrivo in via Nicola Salvi alle 21 di questa sera all'Olimpico i pinguini tattici nucleari disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile anche con le 18 linee di bus in partenza dai quadranti della città maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-07-2025 ore 17:30

