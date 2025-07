Ferrari finalmente competitiva Silverstone è fatto per le Rosse

Ferrari finalmente mostra i muscoli a Silverstone, confermando una crescita concreta e una competitività che fa sognare i tifosi. Dopo le ottime prestazioni a Spielberg, le Rosse si presentano come le uniche a tenere il passo delle McLaren, grazie al nuovo fondo che garantisce grande stabilità. I tempi in pista parlano chiaro: una stagione più incerta e avvincente sta per cominciare, e il mondiale potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Hamilton che a Silverstone ha vinto nove volte e per 14 è andato sul podio, davanti ai suoi tifosi vuole finalmente salire su quel podio che in questa stagione sembra un tabù.

