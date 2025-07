Rischio grandine e temporali nelle prossime ore | allerta meteo a Milano e in Lombardia

Milano e tutta la Lombardia si preparano a fronteggiare un week-end all'insegna di forti temporali e rischio grandine. L’allerta gialla, confermata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali, invita alla massima attenzione per possibili danni alle proprietà e alla sicurezza. Dopo le temperature africane dei giorni scorsi, la situazione meteo sta peggiorando drasticamente: è fondamentale essere pronti a ogni evenienza per proteggere sé stessi e i propri beni.

Milano e la Lombardia si preparano a un fine settimana di maltempo intenso. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato l' allerta gialla per rischio temporali su tutto il territorio metropolitano, con particolare attenzione al fenomeno della grandine che potrebbe causare danni significativi. La situazione meteo è destinata a peggiorare drasticamente. Dopo le temperature africane dei giorni scorsi, la cittĂ si prepara a un crollo termico accompagnato da rovesci violenti. I meteorologi di 3B Meteo prevedono "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi" per sabato, con circa 15 millimetri di pioggia attesi e temperature massime che scenderanno a 28 gradi.

Temporali, grandine e rischio nubifragi: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove - Inizio settimana soleggiato per Milano e la Lombardia, ma il bel tempo non durerĂ . Nuvole minacciose si avvicinano, pronti a portare temporali, grandinate e nubifragi, con un calo delle temperature.

