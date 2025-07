Morto per malore a 62 anni Angelo Campani direttore generale del gruppo bancario Credem

Il mondo finanziario piange la scomparsa di Angelo Campani, 62 anni, direttore generale del gruppo bancario Credem, vittima di un improvviso malore nel suo ufficio di Reggio Emilia. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità bancaria e tra i suoi cari, ai quali vengono espressi affettuosi sentimenti di vicinanza. Il consiglio di amministrazione si riunirà il 9 luglio per affrontare le decisioni future, ma il ricordo di Campani resterà vivo.

Il direttore generale del gruppo bancario Credem Angelo Campani, 62 anni, √® morto venerd√¨ mattina per un improvviso malore nel suo ufficio a Reggio Emilia. I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti, si legge in una nota, esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia. Il consiglio di amministrazione √® stato convocato per il prossimo 9 luglio per prendere decisioni sulla successione, ma ‚Äúla continuit√† operativa della Banca e del gruppo √® nel frattempo garantita dalle deleghe in essere e dal presidio che tutti i componenti della direzione generale esercitano sulle diverse aree aziendali‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Morto per malore a 62 anni Angelo Campani, direttore generale del gruppo bancario Credem

È morto improvvisamente venerdì 4 luglio alle 10 Angelo Campani, 62 anni, direttore generale di Credem, colto da malore a Reggio Emilia

