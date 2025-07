Saldi estivi in Sicilia al via domani | sconti fino al 15 settembre spesa media di 155 euro per famiglia

Pronti a vivere l’estate con nuove opportunità di shopping in Sicilia? I saldi estivi, che partiranno domani e si protrarranno fino al 15 settembre, offrono sconti imperdibili per circa 805 mila famiglie dell’isola. Con una spesa media di 155 euro per famiglia, quest’anno promettono di ravvivare il vostro guardaroba e non solo. È il momento giusto per approfittarne e rinnovare il vostro stile senza svuotare il portafoglio!

Partono da domani, anche in Sicilia, così come nel resto d’ Italia, i saldi estivi e dureranno fino al 15 settembre. Secondo l’ ufficio studi Confcommercio, i saldi estivi interesseranno, nell’ Isola, circa 805 mila famiglie. Le previsioni parlano di una spesa media di circa 155 euro a nucleo familiare, in linea, bene o male, con quanto ( 160 euro ) era stato speso già lo scorso anno,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Saldi estivi in Sicilia al via domani: sconti fino al 15 settembre, spesa media di 155 euro per famiglia

