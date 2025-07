Autostrade il pedaggio aumenta da agosto | quanto pagheremo in più

L’estate degli italiani si tinge di una nota amara: dal primo agosto, i pedaggi autostradali subiranno un aumento di un euro ogni mille chilometri, coinvolgendo tutte le categorie di veicoli. Un incremento che, seppur minimo, si farà sentire sulle tasche di chi viaggia quotidianamente. Questa novità, introdotta attraverso un emendamento dei relatori nel decreto Infrastrutture, promette di rivedere i costi di percorrenza e di influenzare le spese di mobilità di tutti.

