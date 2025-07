Trump attacca il comunista Mamdani

In un susseguirsi di accuse e controaccuse, lo scontro tra Donald Trump e Zohran Mamdani si infiamma, mettendo in luce le tensioni politiche e ideologiche che attraversano gli Stati Uniti. Mamdani, definendosi vittima di minacce ingiustificate, respinge con fermezza le insinuazioni del tycoon, sottolineando il suo impegno nel difendere la comunità locale. La controversia si fa sempre più accesa, dimostrando come la politica americana continui a essere teatro di battaglie dure e polarizzate.

“Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di volermi arrestare, togliermi la cittadinanza, mettermi in un centro di detenzione e deportarmi. Non perché ho commesso reati ma perché mi rifiuto di permettere all’Ice di terrorizzare la nostra città”. Con queste parole Zohran Mamdani ha risposto a Donald Trump che aveva annunciato l’arresto di Mamdani perché . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump attacca il “comunista” Mamdani

In questa notizia si parla di: mamdani - trump - attacca - comunista

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem. Trump: "Pazzo comunista" - In un sorprendente colpo di scena, Zohran Mamdani, giovane socialista musulmano di 33 anni, conquista le primarie democratiche a New York, battendo l’ex governatore Cuomo e ribaltando i pronostici.

“Pazzo comunista!”. Trump bombarda il candidato sindaco di New York, Mamdani: ugandese, musulmano, ex rapper e pro Pal Vai su Facebook

Trump: “Mamdani? E’ un comunista che vuole distruggere New York”; 144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump. Lui: «A New York vogliono un comunista, non lo permetterò; New York, Trump minaccia di far arrestare il candidato socialista Mamdani.

144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump. Lui: «A New York vogliono un comunista, non lo permetterò» - Il tycoon all'attacco di Mamdani L'articolo 144 dipendenti sospesi per le critiche a Trump. Scrive msn.com

Trump contro il socialista Mamdani: “Posso fermarlo”. E i miliardari scappano da New York - I ricchi preparano la fuga in Florida: temono tasse, affitti congelati e una svolta radicale della città ... Segnala msn.com