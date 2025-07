LIVE Errani Vavassori-Cash Watson Wimbledon 2025 in DIRETTA | ancora un set e poi toccherà alla coppia azzurra!

Il clima di attesa si fa sempre più intenso mentre gli atleti italiani si preparano per un'altra emozionante giornata di Wimbledon 2025. Con partite che tengono il pubblico col fiato sospeso, la sfida tra Errani e Vavassori si avvicina alla fase decisiva. Restate con noi: l’azione non si ferma e ogni colpo potrebbe essere quello vincente! Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme questa avventura sportiva unica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 17.58 Gli olandesi Arends e Schuurs pareggiano i conti vincendo il secondo parziale per 6-3: manca solo un set per l’ingresso in campo dei nostri campioni Slam! 17.16 ParisSilva vincono il primo set contro la coppia olandese con il parziale di 6-4. Si avvicina il momento di Errani e Vavassori! 16.46 Segnaliamo, purtroppo, la sconfitta di Errani nel primo match della sua giornata: la campionessa Slam saluta il torneo di doppio femminile di Wimbledon dopo che lei e Jasmine Paolini hanno perso contro Chan e Krejcikova per 2-0 (6-3, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ancora un set e poi toccherà alla coppia azzurra!

