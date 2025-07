Thuram-Juventus niente di vero! L’Inter ha una certezza – SM

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di un possibile trasferimento di Marcus Thuram alla Juventus, ma Sport Mediaset smentisce categoricamente. L’Inter, invece, sembra avere già una certezza in vista della prossima stagione. Nel frattempo, lo spogliatoio nerazzurro è in subbuglio: Lautaro Martinez ha scatenato un vero e proprio caos, coinvolgendo anche Hakan Calhanoglu. È un momento di grande fermento, e le prossime settimane saranno decisive per chiarire la situazione.

