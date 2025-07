Roma-Pisa treni in tilt | scoppia un incendio vicino ai binari e viene sospesa la circolazione

Un incendio vicino ai binari sta creando il caos sui treni tra Roma e Pisa, provocando sospensioni e disagi per i pendolari. La circolazione ferroviaria sul tratto tirrenico è in tilt, con i treni fermi e le operazioni di emergenza in corso. Una situazione che mette a dura prova chi si sposta lungo questa storica tratta. Per aggiornamenti e soluzioni alternative, resta con noi e continua a leggere.

Treni in tilt sul litorale tirrenico, fra Roma e Pisa, a causa di alcuni incendi che stanno interessando la zona fra Follonica e Montepescali, nella Maremma Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

