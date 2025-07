Ue-Cina verso un summit ad alta tensione

L’atteso summit tra UE e Cina si avvicina, ma le tensioni sono alte. Divergenze su Ucraina, Taiwan, materie prime e questioni commerciali minacciano di acuire il confronto nel cinquantesimo anniversario delle relazioni. Mentre il ministro Wang visita le capitali europee, la crisi si prospetta più accesa che mai. Segui “Eurofocus” per analisi aggiornate e approfondimenti su questo delicato fronte internazionale.

Ampie divergenze su Ucraina e Taiwan, materie prime e questioni commerciali peseranno sul cinquantesimo anniversario delle relazioni tra Bruxelles e Pechino. E nei giorni in cui il ministro Wang gira per le capitali europee, il vertice si preannuncia tutt'altro che pacifico.

