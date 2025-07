È morta così Incidente spaventoso inferno in autostrada | tutto bloccato code per chilometri

Un tragico incidente scuote l’autostrada A10: una donna ha perso la vita e un uomo è gravemente ferito, dopo che la loro moto con targa francese ha perso il controllo in una galleria tra San Bartolomeo e Imperia Est. La scena ha provocato un incendio e lunghe code chilometriche, lasciando tutti senza parole. Un dramma che ci ricorda quanto sia imprescindibile la sicurezza sulla strada.

Una donna è morta e un uomo è in gravi condizioni in seguito a un incidente in moto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l’ autostrada A10, in direzione Francia, tra gli svincoli di San Bartolomeo e Imperia Est, nel tratto compreso nel territorio comunale di Diano Castello. La coppia viaggiava a bordo di una moto con targa francese quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo all’interno di una galleria autostradale. Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente autonomo o se la moto sia stata urtata da un altro veicolo. Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it