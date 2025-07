ascolti tv 4 luglio 2025

Scopri i dati Auditel più aggiornati sulla prima serata di venerdì 4 luglio 2025, un appuntamento imperdibile per conoscere quale rete ha conquistato il pubblico e come si sono comportate le principali trasmissioni. Analizzeremo insieme le performance delle emittenti italiane, offrendo un quadro completo dell’intrattenimento di questa estate calda. Restate con noi: i numeri di questa serata vi sorprenderanno.

Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 4 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Venerdì 4 Luglio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 4 luglio 2025. Ascolti TV prima serata – Venerdì 4 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Venerdì 4 luglio: Canale Programma Spettatori Share Rai 1 TIM Summer Hits 2025 Rai 2 Il Settebello – Nel cuore della leggenda Rai 3 I cento passi Rete 4 QUARTO GRADO Canale 5 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – FLUMINENSE – AL- HILAL Italia 1 INTO THE STORM LA7 Le regole della casa del sidro TV8 Italia's Got Talent Best of NOVE I migliori Fratelli di Crozza Analisi della serata.