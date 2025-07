Mediaset rilancia il Grande Fratello con un doppio formato | Simona Ventura al Nip Alfonso Signorini al Vip

Mediaset si appresta a rivoluzionare il suo storico reality con un'inedita doppia versione di Grande Fratello: Nip e Vip, condotte da Simona Ventura e Alfonso Signorini. Due edizioni consecutive, due format distinti, e un ritorno che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Un progetto audace che potrebbe ridefinire il modo di vivere e raccontare il reality più amato d’Italia. La strada verso una nuova era è ormai tracciata.

Due edizioni consecutive, due conduttori e due case. Il reality si sdoppia e il ritorno di Simona Ventura alla guida di un grande show potrebbe segnare una conferma del suo valore televisivo e della fiducia del pubblico. Un Grande Fratello in due versioni, Nip e Vip separati? Mediaset si prepara a rivoluzionare il suo storico reality show con una scelta inedita: la realizzazione di due edizioni distinte e consecutive del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da fonti vicine a Mediaset e confermato dai media piĂą autorevoli, il nuovo assetto prevederebbe un’edizione Nip in partenza tra ottobre e dicembre 2025, seguita da una Vip – o “Gold”, come si vocifera – da gennaio ad aprile 2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mediaset rilancia il Grande Fratello con un doppio formato: Simona Ventura al Nip, Alfonso Signorini al Vip

