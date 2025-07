Gattini pescatori nati in Francia evento eccezionale per una specie a rischio

Un evento straordinario illumina il mondo della conservazione: alla fine di aprile, presso lo zoo di La Flèche in Francia, sono nati due gattini pescatori, una specie minacciata e rara del Sud Est Asiatico. Questa nascita rappresenta un passo importante nella tutela di Prionailurus viverrinus, simbolo di biodiversità a rischio. La loro vita ora incarna la speranza di preservare questa meraviglia della natura per le generazioni future.

La Flèche, 4 lug. (askanews) - Due maschi di gatto pescatore, una specie rara e minacciata (Prionailurus viverrinus Bennett, chiamato anche gatto viverrino e diffuso nel Sud Est Asiatico) sono nati alla fine di aprile allo zoo francese di La Flèche (nella Sarthe) da mamma Saray, nell'ambito di un programma di conservazione. I due gattini sono nati alla fine di aprile, evento eccezionale, poiché la riproduzione di questa specie è estremamente rara nei parchi zoologici, da una nuova coppia affidata allo zoo. La specie è minacciata nel suo ambiente naturale; si stima che restino tra i 4.000 e gli 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gattini pescatori nati in Francia, evento eccezionale per una specie a rischio

