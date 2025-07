Moda e lusso second hand | eBay svela i nuovi trend

Roma, 4 luglio 2025 – Moda e lusso di seconda mano conquistano sempre più spazio online, e eBay svela i trend emergenti che stanno rivoluzionando il panorama globale. Con l’analisi di oltre 134 milioni di utenti e 2,3 miliardi di inserzioni, il nuovo eBay Watchlist ci guida tra le preferenze dei fashion lover del 2025, rivelando quali marchi dominano le wishlist digitali e quali stili stanno definendo il futuro del luxury second hand.

Roma, 4 luglio 2025 – Cosa cercano online gli appassionati di moda nel 2025? Quali marchi dominano le wishlist digitali e quali trend stanno emergendo nel panorama globale? A queste domande risponde l' eBay Watchlist, nuovo report globale di eBay curato da Brie Welch, stylist newyorkese e nuova Resident Stylist della piattaforma. Il report analizza l'attività di oltre 134 milioni di utenti su 2,3 miliardi di inserzioni, offrendo una fotografia unica e aggiornata dei desideri e delle abitudini di acquisto nel mondo della moda. Dall'Italia al mondo: cosa guida gli acquisti. In Italia, la passione per moda e lusso si riflette anche nelle ricerche su eBay.

