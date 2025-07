Putin non getta via niente | la Russia riconosce anche i talebani per la prima volta nel mondo E la Cina applaude

La Russia sorprende ancora, dimostrando un’abilità incredibile nel mantenere sempre aperti i propri rapporti internazionali: ora riconosce ufficialmente i talebani in Afghanistan, mentre la Cina applaude questa mossa. Un gesto che svela una strategia complessa, dove niente viene gettato via e ogni alleanza diventa uno strumento di potere. Ma quali sono le implicazioni di questa svolta diplomatica?

La Russia è diventato il primo Paese al mondo che ha ufficialmente riconosciuto l'emirato islamico istituito dai talebani in Afghanistan. Inizialmente, la notizia è arrivata inizialmente da Zamir Kabulov, rappresentante speciale di Vladimir Putin. Poi, il ministero degli Esteri russo ha confermato l'informazione, annunciando di aver ricevuto il nome del nuovo ambasciatore afghano in Russia, ossia Gul Hassan. Secondo la Tass, la bandiera ideata dai talebani è stata issata per la prima volta giovedì all'ambasciata dell 'Afghanistan nella capitale russa. A quanto pare, al Cremlino non è bastato invadere l'Ucraina: il nuovo obiettivo è infatti l'avvicinamento diplomatico a Kabul.

