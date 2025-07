Mercato Juventus la società è pronta a fare follie per lui! Ragiona per uno scambio | Nico Gonzalez potrebbe essere la pedina giusta Tutto quello che c’è da sapere

Il mercato della Juventus si infiamma: la società è pronta a fare follie per rafforzare il centrocampo e punta tutto su uno scambio con l’Atalanta. Tra le possibili pedine, spicca Nico Gonzalez, che potrebbe essere la chiave per convincere i nerazzurri. Tutto ciò che c’è da sapere sulle mosse di mercato e le strategie della Juve per superare gli ostacoli economici, pronto a rivoluzionare il volto della squadra.

Mercato Juventus, la società ha deciso: è lui con cui convincere l’Atalanta per lo scambio. La novità. La Juventus è da tempo al lavoro sul mercato per rafforzare il proprio centrocampo. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere di Bergamo, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Ederson, centrocampista brasiliano dell’ Atalanta. Tuttavia, la Juve sta cercando una strategia per abbattere l’esborso finanziario necessario per portarlo a Torino. L’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Nico Gonzalez, attaccante argentino attualmente a disposizione della squadra bianconera, per ridurre la cifra richiesta dal club orobico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la società è pronta a fare “follie” per lui”! Ragiona per uno scambio: Nico Gonzalez potrebbe essere la “pedina” giusta. Tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - società - scambio

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

#live #CartaCanta #calciomercato #boss #springsteen #ACMilan #fcinter #juventus #MondialeperClub. #SamueleRicci #Vlahovic #LautaroMartinez #Calhanoglu Vai su Facebook

Juve, operazione falso 9: idea Raspadori a gennaio con uno scambio; Danilo al Napoli, Raspadori alla Juve: il clamoroso scambio si sblocca così; Calciomercato Napoli, spuntano due clamorose ipotesi di scambio con Roma e Juve ma non solo.