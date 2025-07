Mercato auto una vettura nuova su tre è immatricolata da società di noleggio

Il noleggio auto torna a conquistare il cuore del mercato italiano, rappresentando ormai il 35% delle immatricolazioni nel secondo trimestre del 2025. Con una crescita del +10,4% rispetto all’anno precedente, supera di gran lunga la flessione generale del settore, pari al -5,9%. La quota di mercato del noleggio si conferma quindi come una tendenza in forte espansione, sottolineando il suo ruolo sempre più strategico nel panorama automobilistico nazionale.

Il noleggio torna a essere protagonista del mercato auto italiano, sfiorando quota 35% delle immatricolazioni nazionali nel 2° trimestre 2025. Lo certifica l'analisi trimestrale condotta da Aniasa e Dataforce, la stessa che registra nel secondo trimestre dell'anno un trend di crescita positivo per le immatricolazioni a noleggio: +10,4%, a fronte di un mercato che, nel suo complesso, arretra del 5,9%. La quota di mercato del noleggio è quindi del 34,67%. Bene sia il noleggio a lungo termine (+8,43%) che quello a breve termine (+16,06%). Il buon andamento delle immatricolazioni del noleggio a lungo termine è ascrivibile esclusivamente alle società captive (società controllate da società "madre" e create per gestire rischi o fornire servizi finanziari a quest'ultima e alle sue controllate), che quest'anno hanno compiuto un balzo in avanti delle immatricolazioni (+65%), seguendo le strategie commerciali dei brand automobilistici di appartenenza, che appaiono molto mirati su questo canale.

