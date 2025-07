Maltrattamenti e denaro rubato all’ex | divieto di avvicinamento

Una scena di tensione e paura si è svolta nelle strade di Pago del Vallo di Lauro, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato per aver tentato di sottrarre la borsa della convivente. Già segnalato per maltrattamenti, il suo comportamento violento ha nuovamente minacciato la sicurezza della donna. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento, ma i problemi tra i due sembrano ancora lontani dall’essere risolti.

Lo hanno bloccato in strada mentre tentava di appropriarsi della borsa della convivente per impossessarsi del denaro, 50 euro, che la donna custodiva. Un 41 di Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Lauro. Nonostante fosse stato già denunciato per maltrattamenti, la convivenza della coppia era ripresa. Secondo il racconto della vittima, il compagno chiedeva continuamente denaro e abusava di sostanze alcoliche che lo rendevano irascibile e aggressivo. Nei suoi confronti, su richiesta della Procura di Avellino, il Gip ha disposto l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.