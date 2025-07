La Sicilia non è una regione per donne | resta il gap su lavoro e politica

La Sicilia, ancora lontana dall’uguaglianza di genere, fatica a colmare il divario occupazionale tra donne e uomini. Nonostante i segnali di cambiamento, le sfide quotidiane delle donne siciliane nel mercato del lavoro sono evidenti, con tassi di occupazione femminile tra i più bassi d’Italia. È tempo di agire per un futuro più equo e sostenibile, perché il progresso di una regione si misura anche dalla sua capacità di valorizzare tutte le sue potenzialità.

Scontano ancora difficoltà le donne siciliane nel mercato del lavoro e rimangono alti i gap rispetto al resto del Paese e all’occupazione maschile. Nel 2025 l’Istat ha stimato un tasso di occupazione femminile pari al 25,5% a fronte di quello maschile del 46,7% e del tasso di occupazione femminile nazionale del 39,6%. Negli ultimi due anni, inoltre, tra donne è cresciuto solo il lavoro precario.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sicilia non è una regione per donne: resta il gap su lavoro e politica

