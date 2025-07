Esplosione a Roma | un inferno che ha fatto 45 feriti due in gravi condizioni Danneggiate 7 scuole Decine le persone evacuate

Un terribile incendio ha devastato questa mattina la zona est di Roma, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: 45 feriti, due in gravi condizioni, e decine di persone evacuate. Le esplosioni, improvvise e violente, hanno causato danni ingenti a edifici e scuole, gettando nel caos l'intera comunità. Rimani aggiornato su questo evento sconvolgente: ABBONATI A DAYITALIANEWS per tutte le ultime notizie e approfondimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serie di esplosioni hanno scosso questa mattina la zona est di Roma, precisamente in via dei Gordiani, a Villa De Sanctis, provocando un inferno di fuoco che ha devastato l’area. Il bilancio attuale è drammatico: 45 feriti, tra cui due persone in prognosi riservata e almeno 50 evacuati. La potenza delle esplosioni ha causato danni ingenti a palazzi, scuole e mezzi, con lamiere lanciate a centinaia di metri e auto distrutte dal fuoco. Un Inizio di Mattinata Terribile: La Doppia Esplosione. Intorno alle 8:00, il distributore di benzina e GPL Eni è stato teatro di una doppia esplosione che ha fatto tremare l’intero quartiere e che è stata avvertita in tutta la città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esplosione a Roma: un inferno che ha fatto 45 feriti, due in gravi condizioni. Danneggiate 7 scuole. Decine le persone evacuate

In questa notizia si parla di: roma - inferno - feriti - esplosione

Jasmine Paolini trionfa a Roma: il colpo che spedisce all'inferno la Gauff - Jasmine Paolini conquista il titolo agli Internazionali di Roma, sconfiggendo con un netto 6-4 6-2 Coco Gauff, numero 3 mondiale.

45 FERITI A ROMA NELL'ESPLOSIONE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO, DUE SONO IN GRAVI CONDIZIONI Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani: feriti e ustionati. Alcuni sono gravi; Roma, inferno al Prenestino: oltre 36 feriti, due in pericolo di vita; Roma - Esplode distributore gpl: inferno a Centocelle. 27 i feriti, la Questura ai cittadini: Restate a casa.

Esplosione a Roma, i due feriti gravi «sono in condizioni critiche e sottoposti a ventilazione meccanica» - Sono critiche le condizioni dei due feriti più gravi travolti dall'esplosione della pompa di benzina di Roma, avvenuta venerdì mattina nella zona Est ... msn.com scrive

Esplosione a Roma in via dei Gordiani: una ventina di feriti. “Abbiamo pensato a una bomba” - Due violentissime esplosioni in un distributore di benzine poco dopo le 8 del mattino. Lo riporta roma.repubblica.it