Sangiuliano | Basta politica mi sono pentito

A quasi un anno dallo scandalo che ha sconvolto la scena politica, Sangiuliano apre il cuore in un’intervista rivelatrice. Tra rimorsi, riflessioni sulla sua carriera e un gesto di umanità, l’ex ministro si confronta con le sue emozioni più profonde, inclusi momenti difficili come il pensiero del suicidio. Un racconto sincero che mette in discussione le maschere del potere e invita a riflettere sulla reale natura della politica italiana.

A quasi un anno dallo scandalo che coinvolse l'ex ministro Sangiuliano, ha raccontato al Foglio come sta ora e che sensazioni prova. Un'intervista a cuore aperto dove ha rivelato anche di aver pensato al suicidio. Poi ha confessato di ritenere l'attuale ministro Giuli più bravo di lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sangiuliano: “Basta politica, mi sono pentito”

