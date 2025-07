Migranti la Bbc smaschera la Francia accogliente di Macron | gommoni affondati a coltellate dai poliziotti

L’immagine di un’accoglienza europea spesso idealizzata si sgretola davanti a scene drammatiche: la BBC smaschera la realtà crudele della Francia di Macron, tra gommoni affondati e poliziotti con le lame. Un episodio scioccante che mette in discussione i principi di fraternità e solidarietà predicati dall’Europa. La verità emerge nitida, lasciando spazio a riflessioni sulla vera natura delle frontiere e delle politiche migratorie. La domanda è: fino a quando questa doppia morale continuerà a governare il continente?

L’accogliente Francia si scopre cinica e rozza con i migranti, a dispetto dei proclami di “fraternitè, libertè ed egalitè” con chi si muove lungo i confini della Manica. Una troupe della Bbc ha ripreso alcuni agenti della polizia francese che in acque poco profonde, vicino a una spiaggia a sud di Boulogne (nord della Francia), hanno usato dei coltelli per tagliare un gommone carico di migranti diretti in Inghilterra (VIDEO) attraverso la Manica, fra cui uomini, donne e bambini. Il corrispondente dell’emittente pubblica britannica Andrew Harding, commentando la scena mentre si svolgeva sotto i suoi occhi, ha parlato di situazione caotica, mentre le persone si allontanavano dall’imbarcazione e si mettevano in salvo tornando a terra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it