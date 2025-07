La Russia riconosce l’Afghanistan dei Talebani | la decisione che cambia gli equilibri

le prime a riconoscere i Talebani come interlocutori politici. Questa scelta strategica segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali, influenzando gli equilibri regionali e aprendo nuovi scenari per il futuro dell’Afghanistan. La decisione della Russia potrebbe infatti ridefinire il ruolo dei Talebani sulla scena globale e cambiare le dinamiche di potere nel cuore dell’Asia.

Nel cuore di un Afghanistan dominato dai talebani, dove alle donne è vietato parlare in pubblico e vige un vero e proprio apartheid di genere, la Russia ha deciso di compiere un passo che cambierà gli equilibri regionali: riconoscere ufficialmente il regime di Kabul. La decisione, comunicata giovedì dall’ambasciatore russo Dmitry Zhirnov al ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi, corona un processo avviato nel 2021, quando Mosca fu tra i pochissimi governi a mantenere l’ambasciata aperta durante il caotico ritiro americano. Per la diplomazia russa, si tratta di una scelta “coraggiosa”, come l’ha definita lo stesso Muttaqi, che apre una “nuova fase di relazioni positive”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it