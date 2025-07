LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Leclerc davanti a tutti nella FP2! 6° Leclerc

Apassionante giornata di Formula 1 al GP di Gran Bretagna 2025, dove Leclerc domina la FP2 con un tempo impressionante di 1:26.202, lasciando gli avversari alle spalle. La battaglia si infiamma tra giovani talenti e veterani, mentre i piloti si preparano alle qualifiche. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire chi riuscirĂ a conquistare la pole position in questa emozionante sessione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Leclerc davanti a tutti! 1:26.202 a precedere di 0.084 Piastri, terzo Antonelli 0.181. Hamilton abortisce il suo giro, sesto a 0.390. Vedremo se si lancerĂ . 17.28 Hadjar migliora con la Racing Bull ed è terzo 0.141 da Antonelli. Ora attendiamo le due Ferrari che si lancino con gomme soft. 17.26 Antonelli si porta davanti a tutti con la Mercedes in 1:26.383 a precedere di 0.140 Russell. Le due Mercedes con le soft. 17.25 McLaren non così in forma e con l’assetto non così stabile. Vedremo nella prosecuzione del turno. 17.24 Russell in pista con le gomme soft e vediamo il suo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Leclerc davanti a tutti nella FP2! 6° Leclerc

In questa notizia si parla di: leclerc - davanti - tutti - diretta

Leclerc domina il venerdì di Monaco davanti a Piastri e Hamilton - Charles Leclerc domina il venerdì del Gran Premio di Monaco, segnando il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere davanti a Piastri e Hamilton.

La Formula 1 arriva in Austria per un weekend unico. Lando Norris parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc Segui la live con noi #AustrianGP | #F1 Vai su X

La Formula 1 arriva in Austria per un weekend unico. Lando Norris parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc Segui la live con noi Vai su Facebook

LIVE F1 GP Silverstone, prove libere in diretta: Hamilton leader nelle Fp1, orari Fp2 e dove vederle; F1 Gp Austria: Norris vince davanti a Piastri e Leclerc. Hamilton 4°. Incidente Antonelli-Verstappen: fuori tutti e due, Kimi penalizzato; GP Austria: riscatto Norris, vince davanti a Piastri. Leclerc a podio, Hamilton quarto, che guaio Antonelli.

GP Gran Bretagna 2025, FP2: la Ferrari a caccia di conferme nelle seconde libere, via alle 17.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 2 del GP Gran Bretagna F1, LIVE dalle 16. Si legge su formulapassion.it

F1 Gp Gran Bretagna: le prove libere in diretta. Hamilton in Ferrari davanti al suo pubblico, Leclerc cerca conferme - A Silverstone la McLaren riparte favorita, ma le condizioni climatiche potrebbero avvantaggiare la Mercedes. Secondo corriere.it