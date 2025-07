Tim Summer Hits 2025 | scaletta e cantanti della quarta puntata su Rai 1

Preparati a vivere un'altra serata di musica e magia con la quarta puntata di Tim Summer Hits 2025, lo spettacolo imperdibile condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu in uno scenario unico come Piazza del Popolo. Questa sera, venerdì 4 luglio, su Rai 1 e Radio 2, gli artisti più amati si alterneranno sul palco per regalarti emozioni indimenticabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla scaletta, i cantanti e gli ospiti di questa straordinaria serata estiva.

Tim Summer Hits 2025: scaletta, cantanti, conduttori, cast, ospiti e location. Questa sera, venerdì 4 luglio 2025, su Rai 1 e Radio 2 va in onda da piazza del Popolo a Roma la quarta puntata del Tim Summer Hits 2025, la rassegna musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo dal 7 al 10 giugno. Vediamo chi sono i cantanti e la scaletta di questa sera. Cantanti, cast, scaletta, artisti. Tantissimi protagonisti della scena discografica nazionale si esibiranno davanti alle migliaia di persone presenti in piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tim Summer Hits 2025: scaletta e cantanti della quarta puntata su Rai 1

