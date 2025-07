Centoventi star in arrivo nel Golfo di Napoli con una 23esima edizione dedicata ai temi del dialogo tra i popoli del rispetto e della solidarietà torna Ischia Global Film & Music Festival

Centoventi star si preparano a illuminare il Golfo di Napoli con l’attesa 23ª edizione di Ischia Global Film & Music Festival, dedicata al dialogo tra i popoli, al rispetto e alla solidarietà. Tra anteprime europee e film imperdibili, l’evento promette un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e riflessioni. Con 180 titoli in programma e ingresso gratuito al Cinema Excelsior, questa manifestazione si conferma come punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Tra le anteprime europee: Conspiracy of Fear di Kayla Tabish con Steven Bauer e Malcom McDowell e quella italiana di Tornado di JohnMaclean con Tim Roth. Proposti 180 titoli, con ingresso libero al pubblico al Cinema Excelsior

