Napoli approvato progetto manutenzione per via Toledo da oltre 3 milioni | via lavori entro novembre

Napoli si prepara a riscrivere il volto di via Toledo, uno dei suoi simboli più iconici. Con un investimento superiore ai 3 milioni di euro, la città ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria che trasformerà questa strada tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento entro novembre. Un intervento strategico che promette di ridare vitalità e sicurezza a un cuore pulsante della città. La ripartenza è imminente, e Napoli non vede l'ora di mostrare il suo volto rinnovato.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo, tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. L'intervento è finanziato con i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per 3.277.022,73 euro.

