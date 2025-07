ASL Roma 3 domenica 6 luglio il secondo appuntamento di Spiagge Serene

Preparati a vivere un’altra domenica di relax e benessere con Spiagge Serene, l’evento promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in collaborazione con la ASL Roma 3. Dopo il grande successo del primo appuntamento, torna domenica 6 luglio nella splendida Spiaggia Verde di Ostia, dalle 8.30 alle 12.30. Un’occasione imperdibile per conoscere e interagire con professionisti sanitari in un contesto sereno e informale. Non mancare!

Ostia, 4 luglio 2025 – Domenica 6 luglio s econdo appuntamento con Spiagge Serene il progetto promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con la ASL Roma 3. Dopo il primo appuntamento che ha fatto registrare un successo in termini di affluenza e gradimento dell’iniziativa, si replica dalle 8.30 alle 12.30 sempre nella Spiaggia Verde di Lungomare Toscanelli 56 ad Ostia. Anche in questa occasione protagonista sarà una équipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica dell’Università La Sapienza e del Policlinico di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - luglio - appuntamento - domenica

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - illuminerà il cielo capitolino, creando uno spettacolo mozzafiato che celebra l’attesissima uscita di Superman.

“Creare valore. Il #mare nell’anno del Giubileo”: dal 9 luglio appuntamento a Roma con il Summit nazionale sull’economia del mare – Blue Forum Italia. Si tratta del più importante appuntamento italiano, giunto alla quarta edizione, dedicato alla governance m Vai su Facebook

PROSSIMO APPUNTAMENTO: ? 03 Luglio 2025 ore 09.30-13.30 "Proposte progettuali: confronto tra idee" Scopri il programma completo e iscriviti Vai su X

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 5 e domenica 6 luglio: dalla tredicesima edizione del Rally all'ingress; ASL Roma 3, domenica 6 luglio il secondo appuntamento di Spiagge Serene; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 luglio.

ASL Roma 3, domenica 6 luglio il secondo appuntamento di “Spiagge Serene” - Ad Ostia sulla Spiaggia Verde di Lungomare Toscanelli, fino a settembre altri otto incontri con la tappa finale a Fiumicino ... Si legge su ilfaroonline.it

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 5 e domenica 6 luglio: dalla tredicesima edizione del Rally all'ingresso libero nei musei - L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia non accenna a placarsi nemmeno nel primo weekend di luglio. Secondo msn.com