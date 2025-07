Tour de France al via il 5 luglio | tappe percorso dove vederlo in tv e streaming

Il conto alla rovescia è finito: il Tour de France 2025, la 112esima edizione della celebre corsa ciclistica, parte domani da Lilla, portando gli appassionati in un emozionante viaggio tra sfide epiche e paesaggi mozzafiato. Con l’arrivo storico sugli Champs-Élysées a Parigi, questa edizione promette spettacolo e adrenalina. Scopri tutte le tappe, il percorso e come seguirlo in tv e streaming, perché non vuoi perderti nemmeno un pedalata!

(Adnkronos) – Inizia il Tour de France 2025. Domani, sabato 5 luglio, l’edizione 112 della Grande Boucle parte con la prima tappa da Lilla a Lilla. Quest’anno, l’arrivo della corsa torna a Parigi, sugli Champs-Élysées (dodici mesi fa era stato a Nizza a causa delle Olimpiadi 2024). Avvio lineare e difficoltà del percorso in crescendo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tour de France al via il 5 luglio: tappe, percorso, dove vederlo in tv e streaming

