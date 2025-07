Tar Sardegna rinvia legge aree idonee alla Corte Costituzionale

In un acceso scontro legale sulla legge regionale 20 della Sardegna, il Tar ha deciso di rinviare il caso alla Corte Costituzionale, alimentando la battaglia sulla definizione delle aree idonee per gli impianti rinnovabili. Una decisione che potrebbe segnare un capitolo cruciale nella tutela ambientale e nelle energie pulite dell'isola. La questione ora si appresta a essere risolta dalla Consulta, lasciando in sospeso le prospettive di sviluppo sostenibile della regione.

Nuovo round nella battaglia giuridica sulla legge regionale 20 della Sardegna che ha definito le aree idonee e non a ospitare impianti da fonti di energia rinnovabile, recependo le direttive dei decreti del Mase. A gennaio scorso era stato il governo a decidere di impugnare e portare davanti alla Corte costituzionale la norma perché ritenuta lesiva di tre articoli della Carta. Ora a confermare la necessità che sia la Consulta a sciogliere il nodo sono tre ordinanze pubblicate nei giorni scorsi dal Tar Sardegna (la 598, 599 e 600) con cui sospende il giudizio sui ricorsi presentati dalla società EF Agri Società Agricola.

