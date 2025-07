Ha combinato un casino Niente Rai per Barbara D’Urso | il matrimonio salta a sorpresa ecco perché

Barbara d’Urso, protagonista di numerosi colpi di scena nel panorama televisivo italiano, si trova ora al centro di un vero e proprio caos mediatico. Dopo aver annunciato con entusiasmo il suo ritorno in Rai e un nuovo show in prima serata su Rai Uno, qualcosa è andato storto, facendo saltare i piani all’ultimo minuto. Ma qual è stata la vera ragione dietro questo imprevisto? Scopriamolo insieme.

Barbara d'Urso ha combinato un vero e proprio casino nel mondo della televisione italiana. Dopo il suo addio a Mediaset, l'attesa per il suo ritorno sulle scene è stata al centro dell'attenzione, ma sembra che il suo previsto approdo in Rai sia saltato all'ultimo momento. In un'intervista al Corriere della Sera, Barbara aveva annunciato con entusiasmo il suo nuovo show in prima serata su Rai Uno, ma le cose non sono andate come previsto. Barbara d'Urso e il "matrimonio" con Rai. L'intervista, invece di consolidare il suo ritorno, ha creato scompiglio. Secondo Dagospia, le sue dichiarazioni sono state viste come un "autogol" da molti dirigenti Rai, lasciando molti con il fiato sospeso.

