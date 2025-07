Tudor missione Mou | vincere in Italia da straniero dopo quindici anni

Dopo quindici anni di attese e sfide, Tudor ha dimostrato che anche un tecnico straniero può conquistare il cuore del calcio italiano. Dopo aver riportato la Juventus a trovare stabilità, il suo obiettivo ora diventa ambizioso: salire sul tetto d’Italia. Con determinazione e intelligenza tattica, Tudor si prepara alla grande sfida: vincere lo scudetto e scrivere un nuovo capitolo nella storia della Serie A. È il momento di credere nel suo progetto e nel sogno di tricolore.

Conte, Allegri, Sarri, Pioli, Spalletti e Inzaghi: dal triplete di Mourinho nessun allenatore straniero ha più vinto lo scudetto. Tudor ha già centrato, con garbo e saggezza, il primo obiettivo, tenersi la Juve: adesso serve la scalata al titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor, missione Mou: vincere in Italia da straniero dopo quindici anni

