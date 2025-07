Mad Heidi stasera su Rai 4 trama e cast dell' horror comedy ispirata al personaggio creati da Johanna Spyri

Stasera su Rai 4, alle 21:20, preparatevi a un'inedita Heidi che sfida le convenzioni: tra azione, splatter e humor nero, "Mad Heidi" trasforma il celebre personaggio in una guerriera contro un regime oppressivo nelle Alpi. Tra citazioni cult, parodie e scene mozzafiato, questa horror comedy promette di sorprendere e divertire gli amanti del genere. Non perdete l’appuntamento con un film che rivoluziona la tradizione, portando l'iconica Heidi in una veste totalmente inaspettata.

Heidi non è più la dolce ragazza dei monti: in questa folle versione action-splatter, guida un'insurrezione contro un governo totalitario che controlla il commercio caseario. Tra wrestling, parodie e citazioni cult. Questa sera, venerdì 4 luglio, alle ore 21.20 su Rai 4, e in live streaming su RaiPlay, va in onda Mad Heidi, un film fuori da ogni schema che promette di sconvolgere gli amanti dell'action con un mix esplosivo di splatter, ironia e distopia. Diretto da Johannes Hartmann e Sandro Klopfstein, la pellicola è un folle omaggio al cinema exploitation che trasforma l'innocente protagonista del classico per ragazzi Heidi in una guerriera assetata di vendetta.

