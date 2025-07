Mondiale per Club Juve Infantino onorato di aver avuto i bianconeri tra le 32 squadre partecipanti | Ci sei stata anche tu elegante e intramontabile Il messaggio social

In un mondo sempre più globalizzato, il prestigio della Juventus si riflette anche tra le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che si è mostrato onorato di vedere i bianconeri tra le 32 squadre del Mondiale per club. La loro eleganza, intramontabile stile e determinazione hanno conquistato anche i vertici del calcio mondiale, confermando ancora una volta la grandezza di un club che continua a scrivere pagine memorabili. E tu, quale ricordo porti nel cuore di questa straordinaria storia?

Mondiale per Club Juve, Infantino si lascia andare a un messaggio di grande stima nei confronti del club bianconero: cos’ha detto. Attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, Gianni Infantino spende parole al miele per la Juventus. Ecco cos’ha detto sui bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianniinfantino) MONDIALE PER CLUB JUVE INFANTINO – « Fra le magnifiche 32 del Mondiale per Club FIFA ci sei stata anche tu, elegante ed intramontabile Signora d’Italia. Poterti avere negli Stati Uniti è stato un grande piacere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, Infantino onorato di aver avuto i bianconeri tra le 32 squadre partecipanti: «Ci sei stata anche tu, elegante e intramontabile». Il messaggio social

In questa notizia si parla di: club - infantino - juve - bianconeri

