Calhanoglu Inter parla Pedullà | Il turco destinato alla cessione oltre a Rovella ed Ederson c’è un terzo nome per sostituirlo

Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter si fa sempre più incerto. Il mediano turco è ormai vicino alla cessione, con il Galatasaray in prima fila. In questa trattativa, oltre a Rovella ed Ederson, si pensa già a un terzo nome per sostituirlo: un'operazione strategica e di grande rilievo per il mercato nerazzurro. La situazione si evolve rapidamente, e i prossimi giorni saranno decisivi per definire il destino del giocatore e del centrocampo interista.

Calhanoglu Inter, il mediano turco sembra ormai destinato all’addio. Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione. Il futuro di Hakan Calhanoglu continua ad essere un tema in casa Inter. Il mediano turco è in rottura con i nerazzurri, e sembra destinato al Galatasaray. Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione, e i possibili sostituti, nel suo ultimo video YouTube. LA SITUAZIONE – « Calhanoglu per me è un tormentone che dovrà finire con la cessione. Altrimenti l’Inter manda per aria tutta la stagione: dopo quello che è successo, non credo si possa andare avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, parla Pedullà: «Il turco destinato alla cessione, oltre a Rovella ed Ederson c’è un terzo nome per sostituirlo»

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

«Osimhen è il nostro obiettivo principale». Le parole di Fabrizio Romano riassumono perfettamente la situazione attuale tra Inter, Galatasaray e Hakan Calhanoglu. La società turca sembra avere le idee chiare: prima di muoversi su altri fronti, tutta l’attenzione Vai su Facebook

Le parole di #Marotta nel post gara confermano quella che sembra essere l’intenzione di #Calhanoglu: tornare al #Galatasaray. É un dialogo partito a maggio, con l’#Inter che già un mese e mezzo fa aveva sondato il terreno con la Lazio per Rovella. La situ Vai su X

Inter in allerta: clausola rescissoria Dumfries attiva e Calhanoglu pronto a partire; CdS - Calhanoglu destinato a rimanere. Per dare l'assalto a Ederson...; Calhanoglu, l’Inter attende un rilancio del Galatasaray. Ederson sullo sfondo.

Chala, un destino ormai segnato | L’Inter pensa già al suo successore e trova l’intesa - Il botta e risposta tra Lautaro e Chala apripista all’uscita del turco. Secondo calcioinpillole.com

Calhanoglu, interrotti i contatti! L’Inter ha fatto la sua richiesta – TS - Dopo le tensioni interne rese pubbliche da Lautaro Martinez e Marotta, i contatti tra Inter e l’entourage di Calhanoglu si sono interrotti. Da informazione.it