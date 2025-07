Cosa mangiano gli astronauti nello Spazio | nella prossima missione Esa spunta la Bisque di aragosta

Immaginate un menù spaziale che unisce tecnologia e raffinatezza culinaria: per la prossima missione ESA, gli astronauti potranno gustare prelibatezze come la bisque di aragosta, preparate da una chef francese pluristellata. Un’evoluzione sorprendente nel cibo spaziale, dove i sapori più raffinati si incontrano con le esigenze tecniche. È il nuovo volto dell’alimentazione nello spazio, che promette di rendere ogni pasto un’esperienza unica e coinvolgente.

Normalmente gli alimenti a cui sono abituati gli astronauti sono liofilizzati o in scatola perché devono rispettare una lunga serie di requisiti tecnici e pratici. Per la prossima missione dell'Agenzia spaziale europea (Esa) però il menu è stato pensato da una chef francese pluristellate e prede piatti come "Bisque di aragosta" o "Crema al cioccolato con fiore di nocciola e caffè". 🔗 Leggi su Fanpage.it