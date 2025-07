Selvaggia Lucarelli smaschera i tradimenti di Cruciani | Ho letto i messaggi…

Selvaggia Lucarelli smaschera i tradimenti di Cruciani, rivelando messaggi e dettagli sorprendenti. La giornalista non si tira indietro e, con la sua tipica ironia, svela un episodio inedito che mette a nudo la verità dietro le quinte di una relazione breve ma intensa. Una storia che promette di far discutere e che dimostra come la sincerità possa essere una potente arma nel mondo delle celebrità. E ora, scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa vicenda.

Un flirt, un telefono condiviso e una valanga di messaggi compromettenti: Selvaggia Lucarelli e svela cosa è successo con lo speaker de La Zanzara. Selvaggia Lucarelli ha deciso di svuotare il sacco. Con l'ironia tagliente che la contraddistingue, la giurata di Ballando con le Stelle ha raccontato sul suo blog Vale Tutto un aneddoto inedito (e imbarazzante) sulla sua brevissima frequentazione con Giuseppe Cruciani, controverso speaker de La Zanzara. Colui che, inspiegabilmente, l'ha sempre chiamata "quella donna", una donna della quale preferisce non parlare. Ma cosa è successo quindi tra i due? Una cena 13 anni fa, un account Twitter, qualche messaggio privato "piccante" e la certezza - dice lei - che a metterle le corna fu lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Selvaggia Lucarelli smaschera i tradimenti di Cruciani: “Ho letto i messaggi….”

